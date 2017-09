Presos que lideraram rebelião que deixou três mortos em Luziânia serão transferidos

Os presos que lideraram uma rebelião na Casa de Prisão Provisória de Luziânia, na região leste do Estado, devem ser transferidos nos próximos dias. A tentativa de fuga dos detentos começou na noite de domingo (10) e terminou na manhã desta segunda-feira (11).

Em nota a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou que um dos presos simulou que estava passando mal e quando dois servidores, que estavam de plantão, foram socorrer acabaram rendidos e desarmados pelos detentos.

Equipes da regional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Luziânia e as forças de segurança pública atuaram na ação. Durante a rebelião, um agente penitenciário foi ferido e dois presos mortos.

O agente baleado foi mantido refém por quase nove horas. Ele chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

Presídios em construção

As obras do presídio de Formosa, na região leste do Estado foram concluídas, segundo a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop). A unidade prisional tem capacidade para abrigar até 300 presos.

De acordo com a Agetop, com recursos federais e contrapartida do tesouro estadual, outros quatro presídios em Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Novo Gama e Planaltina estão em obras e a cadeia de Jataí está sendo ampliada.

As unidades prisionais somarão 1.600 novas vagas, com investimentos de mais de R$ 99 milhões. Os prédios contam com seis mil metros quadrados de área edificada, com celas, refeitório, sala de aula, pátio de sol, área para atendimento psicológico e espiritual, além de galpões e guaritas de segurança.

Ainda segundo a Agetop, a ampliação da cadeia de Jataí está em fase de conclusão e depende apenas da ligação da subestação de energia. Sobre as outras obras, a mais avançada é a do presídio de Águas Lindas, com 62% dos trabalhos concluídos, conforme levantamento técnico.