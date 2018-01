Presos goianos vão entregar abaixo assinado para ministra Cármen Lúcia

Detentos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde ficam apenados em regime fechado, fizeram um abaixo assinado que será entregue para a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia. Ela estará em Goiânia nesta segunda-feira, 8, para fazer uma inspeção na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, onde nove presos foram mortos e 14 feridos durante uma rebelião na tarde do dia 1º. Segundo a defesa de um dos reeducandos, mais de mil assinaram o requerimento.

O documento, que foi escrito a mão em folhas de caderno, pede que, quando há o julgamento de um novo processo, os tribunais deixem de alterar a data base para a progressão de regime do preso, que é o espaço de tempo exigido por lei para que ele tenha direito a benefícios de um regime mais moderado durante o cumprimento da pena.

É que muitos dos detentos respondem a mais de um crime, no entanto, as ações demoram para serem julgadas. Uma pessoa, por exemplo, que responde por duas transgressões começa a cumprir a pena de prisão e, posteriormente, quando a nova sentença sai ela ganha uma nova data base e aquele tempo já cumprido não é levado em consideração no momento de permitir que o apenado consiga o benefício para ir para o regime semiaberto ou aberto.

“Aquele cujo trânsito em julgado (sentença final) se operou rapidamente terá o direito à progressão de regime em tempo inferior àquele cujo trânsito se deu de forma mais morosa”, exemplifica trecho do documento dos detentos goianos. Eles defendem que esse tipo de interpretação da lei contribui para a superlotação dos presídios.

“O tema é realmente difícil de entender e até de explicar para os presos. É um entendimento jurisprudencial, de tribunais e não é um entendimento expresso na lei”, explica o defensor público Hélvio Lopes Pereira, que atua na execução penal da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO). Ele teve acesso ao conteúdo do abaixo assinado através da reportagem.

De acordo com Lopes Pereira, decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vêm dando pareceres favoráveis a mudança da data base, no entanto esse tema ainda está sendo discutido, e alguns tribunais de outros estados já contabilizam a progressão de pena a partir da data da primeira prisão.

O texto do abaixo assinado dos presos goianos também enfatiza para a situação precária dos presídios do Estado. “O sistema prisional de Goiás não promove os mecanismos necessários para a devida ressocialização (...) deixando de cumprir o seu papel como guardião da dignidade humana independente da situação de cárcere à qual vivemos atualmente.”

Confira abaixo o documento na íntegra: