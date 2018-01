Presos fogem de Penitenciária de Luziânia

Dez presos fugiram da Penitenciária de Luziânia, no entorno do Distrito Federal, na manhã deste sábado (6). Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a fuga foi registrada por volta das 11 horas durante o banho de sol.

O detento responsável pela limpeza do corredor teria serrado e estourado os cadeados da cela 4 da ala A e a grade de contenção do pavilhão.

Segundo a DGAP, as forças de segurando do Estado e do Distrito Federal foram acionadas para tentar localizar os fugitivos e a determinada abertura de sindicância. Em nota, a Diretoria-Geral confirma a fuga de Aenio Vaz da Silva, Danilo Santos Lima, Dennys Paulo Duarte de Lima, Farlei Viana Roquete, Jhonatan de Souza, Johonatas de Souza Saraiva, Júnior Teodoro de Oliveira, Lucas Belmiro da Silva, Luis Paulo dos Santos e Magno Pereira de Carvalho.

A fuga dos presos da cadeia do município acontece na mesma semana em que uma série de rebeliões no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia resultou na morte de nove detentos e deixou outros 14 feridos. Outros 200 teriam fugido do local. Do total, pelo menos 85 ainda estão foragidos.