Presos fogem da cadeia de Itapuranga pelo buraco do vaso sanitário

Cinco presos fugiram na madrugada desta segunda-feira (12) da unidade prisional de Itapuranga, município do centro goiano localizado a 171 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), os detentos arrancaram o vaso sanitário e cavaram um túnel pelo buraco que ficou no local. Depois de passar sob o alicerce do presídio, eles chegaram num lote baldio ao lado do prédio público.

Fugiram os detentos Edmar Moreira, Willian Gabriel de Souza Rocha, Deidimar Barbosa da Conceição e Pedro Eduardo de Rezende. A DGAP informou que determinada a abertura de sindicância para apurar as circunstâncias da fuga.