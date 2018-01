Presos depredam penitenciária de Anápolis após detento ter saída para velório negada

A unidade prisional de Anápolis passou por um tumulto na manhã deste sábado (20). Os detentos depredaram parte da penitenciária em revolta quando outro preso não foi liberado para ir ao velório do irmão.

Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que considerou a operação de levar o preso até o velório como de alto risco, já que se tratava do falecimento do irmão do detento. Membro de quadrilha de assalto a banco, ele foi morto em confronto com a Polícia Militar em Caldas Novas.

Ainda de acordo com a DGAP, a situação foi controlada com ajuda do Batalhão de Choque da Polícia Militar, e o Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) está a caminho para fiscalizar a unidade.