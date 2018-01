Presos com avião de cocaína em Goiás são condenados pela Justiça Federal

O piloto Apoena Índio do Brasil Siqueira Rocha e Fabiano Júnior da Silva Tomé, presos por estarem em avião com mais de 660 quilos de cocaína, foram condenados por tráfico de drogas internacional e por atentado contra a segurança do tráfego aéreo. A droga, importada da Bolívia, estava no bimotor Piper Aircraft, que fez um pouso forçado em Jussara, interior de Goiás, depois de ser interceptado, em junho do ano passado.

Apoena foi sentenciado a 18 anos e 10 meses de prisão, já Fabiano foi condenado a 20 anos e nove meses. A decisão é do juiz federal substituto Manoel Pedro Martins de Castro Filho e acata denúncia do Ministério Público Federal (MPF) após investigação da Polícia Federal. Ambos continuam presos em regime fechado.

Em um primeiro depoimento à Polícia Militar (PM), Apoena admitiu que partiu com a cocaína da Bolívia, no entanto, em um segundo, mudou sua versão e disse que tinha saído do Brasil. De acordo com laudo pericial criminal federal, a aeronave partiu da Bolívia com uma distância de cerca de 17 km da fronteira.

O piloto Apoena informou para a Polícia Federal que ganharia R$ 90 mil pelo transporte da droga e que aceitou a tarefa por estar desempregado e com vítimas. Já Fabiano receberia R$ 40 mil, segundo as investigações.

Crime organizado

Os fardos com cocaína tinham as inscrições “Neto”, “SP”, “091#2”, “CR7”, além de “Indústria Boliviana” e “Santa Cruz - Bolívia”. Em depoimentos, os tripulantes do bimotor disseram que a droga pertencia ao “patrão” apelidado de Neto. Mensagens de um celular encontrado na aeronave indicavam essa ligação.

Ainda segundo os depoimentos, pessoas fortemente armadas chegaram de caminhonete no local de onde o avião decolou para carregá-lo com a encomenda. Tanto Apoena quanto Neto disseram não conhecer o dono da substância e só manter contato por mensagens e ligações.

Em outubro do ano passado, o delegado Danilo Proto, da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), informou que o nome completo do dono da cocaína do bimotor era José Olímpio de Carvalho Neto, uma liderança da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) em Goiás.

Neto foi executado a tiros em uma loja de carros batidos no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, no dia 21 de setembro do ano passado. Além dele, também foram mortos seu irmão e um funcionário. Segundo as investigações, o triplo homicídio foi coordenado por presos ligados ao Comando Vermelho (CV) de dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

O texto da condenação da Justiça Federal não afirma detalhes sobre o grupo criminoso responsável pela cocaína, mas diz ser “altamente organizado e de elevadíssimo poder aquisitivo voltado à prática constante e reiterada do tráfico transnacional de entorpecente”.

Dia do fato

No dia 25 de junho de 2017, um avião Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou o bimotor com cocaína na fronteira entre Mato Grosso e Goiás. O piloto Apoena não obedeceu a ordem de pouso e o piloto da FAB deu um tiro de aviso. Em seguida, o piloto do bimotor fez um pouso forçado em uma fazenda de Jussara e abandonou o avião com Fabiano. Uma equipe da PM em um helicóptero fez a apreensão dos fardos de cocaína. A dupla foi presa no dia seguinte hospedada em um hotel de uma cidade vizinha.

O caso teve repercussão nacional. Além da grande quantidade da droga, durante a interceptação da FAB, o piloto do bimotor apresentou uma rota falsa inicialmente, em que dizia ter saído com a carga de uma fazenda em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, de propriedade do Grupo Amaggi, do ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP).