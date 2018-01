Preso integrante de quadrilha que explodiu agência da Caixa em Silvânia

Um suspeito de integrar a quadrilha que explodiu uma agência bancária em Silvânia, a 83 quilômetros de Goiânia, foi preso na noite desta segunda-feira (8). A ação do grupo aterrorizou o município da região metropolitana, na madrugada de sábado (6), quando os criminosos usaram clientes de um bar como escudo humano, fizeram reféns em um bar e mataram um jovem morador da cidade.

Dos seis integrantes da quadrilhas, quatro foram mortos em confronto. Segundo a Polícia Militar, o homem preso na noite de segunda-feira estava na zona rural do município. Um envolvido continua foragido.

Testemunhas relataram, no dia do crime, que a quadrilha agiu com extrema violência. Um morador da cidade, Marcos Antônio de Souza, de 21 anos, contornava a praça Doutor Joaquim Félix e não teria obedecido a ordem de parar dos bandidos. Ele foi atingindo com um tiro na cabeça, chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital.

Após a explosão, o grupo fugiu em um carro que foi abandonado no trevo da GO-010 e a polícia iniciou as buscas. De acordo com à polícia, a quadrilha era formada por seis homens, quatro deles morreram em confronto com os policiais, um foi preso e o sexto continua foragido.

Ainda de acordo com a polícia, durante a ação foram apreendidos um fuzil, três pistolas, duas espingardas, os dois veículos utilizados no crime e o dinheiro roubado dos caixas eletrônicos. A PM não divulgou a quantia recuperada.