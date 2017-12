Preso grupo suspeito de diversos assaltos em Aparecida de Goiânia

Cinco suspeitos de realizarem diversos assaltos em Aparecida de Goiânia foram conduzidos ao 1° Distrito Policial (DP) do município, neste sábado (2).

Segundo a Polícia Civil (PC), o grupo foi localizado no setor Expansul com cinco motos, que teriam sido roubadas nesta sexta-feira (1º). Um simulacro de arma de fogo também foi apreendido com eles.

Entre os detidos há ao menos um adolescente. A reportagem tentou falar com o delegado, que está no plantão no 1º DP de Aparecida, mas foi informada que ele está concluindo essa ocorrência.