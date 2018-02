Preso em Ipameri padrasto suspeito de abusar sexualmente de enteada em Aparecida de Goiânia

O padrasto suspeito de abusar sexualmente da enteada de 12 anos, em Aparecida de Goiânia, foi preso nesta quinta-feira (15) em Ipameri, no Sudeste do Estado. O homem está sendo levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), de acordo com a delegada Caroline Borges. O caso foi descoberto após a mãe escondeu um celular na cozinha da sua casa e conseguir gravar os abusos.

A mãe da vítima registrou queixa no 4º Distrito Policial (DP) de Aparecida na última terça-feira (13). Nas imagens, é possível ver o homem tocando as partes íntimas da enteada.