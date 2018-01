Preso do semiaberto é morto e outro ferido a tiros em Minaçu

Um preso do regime semiaberto foi morto e outro ferido a tiros em Minaçu, na região Norte do Estado, no início da manhã desta sexta-feira (5). Segundo informações da Polícia Civil, os detentos passaram a noite na unidade prisional e por volta das 6h30 deixaram o local. Não há informações se os apenados possuíam vínculos com facções criminosas.

A dupla estava quase chegando na casa de um deles quando foram atingidos pelos disparos. A residência fica próximo ao presídio. Um não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O segundo foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital da cidade. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Equipes da Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal (IML) de Porangatu já foram acionadas. A autoria e motivação serão investigados pela Polícia Civil.