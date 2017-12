Preso do semiaberto é detido ao tentar roubar aliança

Atualizada às 21h56 - 04/12/2017

Mayk Wander Pereira Resende, de 36 anos, que já cumpre pena no regime semiaberto, foi preso em flagrante, no início da tarde desta segunda-feira (04), suspeito de roubar alianças de mulheres no Setor Bueno, em Goiânia. A prisão ocorreu no momento em que ele abordava a terceira vítima do dia, na Rua T-27, esquina com a T-47. “Eu estava tão nervosa que ia entregar a bolsa, mas ele disse que não e insistiu pela aliança. Eu estava tentando tirar, mas não conseguia. Neste momento o delegado chegou e deu a voz de prisão”, conta a mulher, de 30 anos, que preferiu não se identificar.

O titular da unidade Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), Cleybio Januário Ferreira, explicou que teve acesso às imagens de ocorrências anteriores e se mantinha alerta ao passar pela região. Assim, identificou o comportamento suspeito de Mayk. “Visualizei uma moto preta e o condutor com as características semelhantes às que vi nas imagens. Além disso, ele ainda estava observando uma mulher. Retornei o carro e ele estava abordando a vítima”, relata o delegado.

Ao receber voz de prisão, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por algumas pessoas que estavam na rua. Após a abordagem, foi constatado que Mayk estaria cumprindo pena na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, ele já era procurado por outros dois assaltos na manhã desta segunda, no setor Nova Suíça. Ainda de acordo com a PM, o suspeito levou celular, anel e aliança de uma das mulheres.

As três vítimas de hoje reconheceram Mayk como autor dos roubos. Uma quarta mulher, que foi vítima de um assalto nas mesmas circunstâncias, no último mês de setembro, também reconheceu o homem por foto, ainda que informalmente. As investigações do caso serão conduzidas pelo 4º Distrito Policial.

Outros casos

Em setembro deste ano, O POPULAR divulgou que o “ladrão de alianças” estava abordando mulheres com crianças na região do Setor Bueno. À época, pelo menos cinco vítimas relataram que foram roubadas enquanto caminhavam com os filhos pelas ruas do bairro. Muitas ações foram gravadas por câmeras de monitoramento.

Diante da preocupação, alguns prédios da região espalharam cartazes avisando sobre os crimes e lembrando a importância de registrar as ocorrências de roubo.