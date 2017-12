Preso é morto durante tentativa de fuga, em Aparecida de Goiânia

No início da madrugada desta quinta-feira (28), um preso do regime semiaberto foi morto ao tentar fugir da Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Junto a outros dois homens, Leonardo Oliveira Silva Rocha, de 25 anos, tentou sair da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, por cima do telhado da unidade, quando foi baleado.

Segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), ele foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por agentes, após ele e os demais presos não atenderem à ordem para desistir da fuga.

Apenas Leonardo foi atingido. De acordo com a Seap, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atendê-lo e, no local, constatou a morte. Os outros homens, identificados como Fabrício da Silva França e Leandro Frois Batista, conseguiram fugir.

A superintendência afirma que o caso foi registrado na Polícia Civil de Goiás e que uma sindicância foi aberta para que os “devidos procedimentos legais” sejam tomados.

Abaixo, confira a íntegra da nota:

“A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária informa a morte do detento Leonardo Oliveira Silva Rocha, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (28/12), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

Por volta de 1h15 da madrugada, servidor que estava de plantão, na Guarita B da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, percebeu três presos em cima do telhado da unidade em tentativa de fuga. Ele fez o alerta aos demais agentes que estavam na guarda.

Os presos não atenderam à ordem verbal para desistirem da fuga e foram perseguidos pelos agentes, que efetuaram disparos com arma de fogo. Ao perceberem que um dos presos estava ferido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que no local confirmou a morte de Leonardo.

O Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) foi chamado para dar apoio à ocorrência e auxiliar na conferência dos presos internados na enfermaria, onde foi constatada a fuga de Fabrício da Silva França e de Leandro Frois Batista.

A Seap abriu sindicância e o caso foi registrado também na Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap)”