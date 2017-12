Presidente do TJ-GO afasta juiz de Piracanjuba

Após portaria da Corregedoria de Justiça abrindo sindicância para investigar o conduta funcional do juiz de Direito de Piracanjuba, Gabriel Consigliero Lessa, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, afastou o magistrado do exercício de suas funções. O magistrado é acusado de prática irregular à frente da comarca, entre elas de ameaçar servidores com arma de fogo.

Conforme a denúncia, Gabriel Consigliero Lessa teria feito coação, ameaças e pressões psicológicas a servidores que teriam participado de um movimento de paralisação. O magistrado, além de exigir o comparecimento deles no Fórum em horário não compatível ao de expediente de trabalho, também os teria ameaçado com arma de fogo.

As denúncias chegaram ao Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindijustiça). Os filiados relataram à entidade serem vítimas constantes de constrangimento por parte do magistrado, como sarcasmo e zombaria repetitivas durante o expediente, além de situações que caracterizariam assédio moral. Há seis meses a presidente do Sindjustiça, Rosângela Ramos de Alencar esteve em Piracanjuba para prestar assistência aos servidores.

O decreto judiciário que determina o afastamento do juiz define que ele continua recebendo seus vencimentos até que a denúncia seja apurada. Neste período, Gabriel Consigliero não pode utilizar seu local de trabalho e nem fazer uso do carro oficial. O magistrado não foi localizado para falar sobre o assunto.

Gabriel Consigliero Lessa ficou conhecido em 2015 por uma medida inovadora na comarca de Piracanjuba. O magistrado instituiu como ferramenta de intimações o aplicativo Whatsapp, tornando-se uma inspiração para comarcas de todo o país. Por esse motivo ele foi um dos finalistas na 12ª edição do Prêmio Innovare.