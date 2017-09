Presidente do Detran e secretário da Fazenda têm bens bloqueados por irregularidades no órgão

O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), Manoel Xavier Ferreira Filho, o secretário da Fazenda, João Furtado de Mendonça, ex-presidente do órgão, outras oito pessoas e a empresa ND Editora e Publicidade Ltda. foram acionados na Justiça pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) nesta quarta-feira (13) por irregularidades na compra de materiais de educação de trânsito.

Segundo o promotor Fernando Aurvalle da Silva Krebs, entre 2014 e 2016, o Detran-GO comprou 3.350 milhões de manuais interativos da empresa ND Editora e Publicidade Ltda., sem a realização de licitação. A contratação direta da ND retirou da autarquia a possibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa, o que ocasionou, de acordo com Krebs, um dano ao erário.

Ainda conforme o pronunciamento do promotor, houve superfaturamento na quantidade e no preço do papel exigidos para a fabricação do material, que possui um formato de disco. A irregularidade elevou o custo final do trabalho e gerou um lucro demasiado para a empresa, que já incluiu no valor os tributos diretos.

Acionados, Manoel Xavier Ferreira Filho, João Furtado de Mendonça, a empresa ND Editora e seu dono, Joaquim Saeta Filho, os diretores de Operações e de Planejamento e Finanças do Detran-GO, Sebastião Vaz da Silva e Francisco de Assis Peixoto e os ex-gerentes de Licitações do órgão, Alexandre Maia Garrote e Glézia Avelino Rosa tiveram seus bens bloqueados pela Justiça, totalizando um montante de R$ 3 milhões.

A gerente de Educação para o Trânsito em 2014, Priscila Carandina, o diretor técnico de Atendimento do período, Horácio Mello e Cunha Santos e o ex-gerente de Formação de Condutores de Veículos, Élvio Neto Vieira, também foram acionados, mas não tiveram a indisponibilidade de seus bens decretada.