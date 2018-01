“Presentes de chá de fralda não servem”, diz mãe de bebê que nasceu pesando mais de 6 quilos

Lorenzo Arnold nasceu de 40 semanas, com 53 centímetros de comprimento e exatos 6,130 quilos

Um bebê nasceu pesando mais de seis quilos na última sexta-feira (5), em Itapiranga, no Oeste de Santa Catarina. O filho da costureira Simone de Lima, de 31 anos, veio ao mundo com 53 centímetros de comprimento e exatos 6,130 quilos.

Lorenzo Arnold nasceu de 40 semanas e a costureira disse que a expectativa era de que o menino pesasse no máximo 5 quilos. A mãe lamenta que as roupinhas que ganhou durante a gestação não servem no recém-nascido: “Fiz chá de fralda, ganhei vários presentes, que agora não servem”.

Simone também contou que a criança ficou famosa na pequena cidade. Enquanto levava Lorenzo para vacinação, uma mulher chegou a abordá-la perguntando se ele seria o “bebê gigante”.

“Minha barriga ficou muito grande, muitos me perguntavam: ‘será que não tem dois aí dentro?’. O médico disse que eu carregava cerca de 8 quilos na barriga. Na hora do parto, eles tomaram um banho”, lembrou Simone.

O médico que fez o parto contou à mãe que, em 49 anos de profissão, o seu filho é o maior bebê que ajudou a trazer ao mundo.

Simone diagnosticada com diabetes gestacional e, segundo o médico, essa seria a causa do tamanho da criança.

“A glicose foi toda para o bebê, por isso ficou grande. Agora, minha diabetes está controlada", contou a mãe. Apesar do diagnóstico, Lorenzo nasceu com a glicose baixa, e precisou receber soro de sexta a domingo (7) até estabilizar o nível de açúcar.

No dia seguinte, mãe e filho foram liberados para ir para casa. "Agora, só mama e dorme. Ele é um bebê muito tranquilo, que está muito bem de saúde", comemorou.