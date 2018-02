“Presídio não abrigará mais que a capacidade”, diz Marconi em Anápolis

Durante inauguração do presídio de Anápolis na manhã dessa sexta-feira (16), o governador Marconi Perillo (PSDB) disse que o local não receberá mais detentos que a capacidade, que é de 300 presos. A superlotação é hoje um grandes desafios do sistema prisional de Goiás, com constantes fugas e motins. Para resolver o problema, o governador estima que seriam necessárias mais 30 unidades.

Além das unidades entregues em Anápolis e Formosa (no último dia 2), estão em andamento as construções de cadeias em Águas Lindas de Goiás, Planaltina e Novo Gama, todas na região do Entorno do Distrito Federal. Essas unidades deverão abrigar, depois de prontas, 1.588 detentos. Devem ser gastos mais R$ 100 milhões para a inauguração dessas três unidades.

Na solenidade de entrega da unidade, Marconi disse que há estudos para criação de mais 30 cadeias no Estado, mas ainda não há data para saírem do papel. Marconi informou que foi firmado acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás para a destinação das verbas. Ele disse que deve usar cerca de R$ 400 milhões do valor que vem das custas processuais para investir na área.

O recurso deverá usado para aquisição de um novo terreno onde será construído o novo complexo prisional, que hoje fica localizado em Aparecida de Goiânia. A expectativa é que permaneça no mesmo município, mas em um novo endereço que ainda está sendo discutido.

Unidade

O novo presídio de Anápolis tem 6 mil metros quadrados de área edificada, com sala de aula, pátio de sol, área para atendimento psicológico e espiritual, além de galpões e guaritas de segurança. São dois pavilhões de celas cuja capacidade varia de uma a oito vagas, de acordo com a necessidade dos gestores de separar os detentos por nível de periculosidade.

De acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, além de atender às resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, as instalações seguem padrão internacional e possuem também um módulo para a administração e outro amplo espaço para funcionamento do ambulatório de saúde.

Na última sexta-feira (9/2), o Governo de Goiás entregou o Presídio Estadual de Formosa com a mesma capacidade. Está prevista para ser entregue, ainda no primeiro semestre de 2018, a unidade prisional de Águas Lindas de Goiás também com capacidade para 300 presos. O local já está com cerca de 75% das obras concluídas.

Até novembro, o governo estadual pretende entregar a unidade prisional de Planaltina, com capacidade para 388 presos. Por último, em dezembro, há a previsão da entrega da unidade de Novo Gama, que vai acrescentar outras 300 vagas ao sistema penitenciário goiano. Os investimentos feitos nos cinco presídios estaduais totalizam R$ 110 milhões e 1.588 novas vagas.