Presídio goiano receberá livros do Ministério da Educação

A Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, será contemplada com livros doados pelo Ministério da Educação (MEC). Nesta sexta-feira (19), obras de conteúdo didático, pedagógico e literário serão entregues a 25 presídios de 20 estados brasileiros. O cronograma de distribuição foi organizado conforme a necessidade das bibliotecas de cada local.

A ação ocorrerá em cumprimento ao acordo assinado no ano passado pela ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Anteriormente, unidades do estado do Piauí e do Distrito Federal foram contempladas.

Até o dia 2 de fevereiro, mais de 19 mil exemplares devem chegar a 40 penitenciárias. O Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (FNDE) é o responsável pelos custos do envio dos livros aos presídios.

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (InfoPen), do Ministério da Justiça, apenas 13% da população carcerária do País estuda ou realiza atividades educacionais sob custódia.