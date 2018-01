Presídio de Anápolis sofre ataque a tiros

Após a morte de um vigilante e de um agente penitenciário, o presídio de Anápolis foi alvo de tiros, na noite desta terça-feira (2). O delegado titular do Grupo de Investigação de Homicídios do município, Renato Rodrigues, confirmou o ataque. “Assim que fiquei sabendo da situação entrei em contato com o diretor da unidade prisional. Ele estava no local e confirmou que ouviram os disparos”, contou o investigador.

De acordo com o delegado, o diretor do presídio e agentes saíram para checar a situação, mas não conseguiram localizar o autor dos disparos e as cápsulas. “Os tiros foram no sentido da guarita, a uma distância de 150 a 200 metros. Não houve feridos.”, explicou Rodrigues.

O delegado informou ainda que uma força tarefa foi criada com o apoio da Polícia Civil de Goiânia para investigar as mortes do vigilante penitenciário Eduardo Barbosa dos Santos, 34 anos, e do ex-supervisor do presídio de Anápolis, o agente Ednaldo Monteiro.

Eduardo tinha acabado de deixar o plantão noturno no presídio de Anápolis quando foi assassinado. Já Ednaldo Monteiro foi morto em condições semelhantes ao colega, diante da floricultura de sua família, próxima ao Cemitério São Miguel. Ele havia preso em novembro, na segunda etapa da Operação Regalia, que visava combater esquemas de cobrança de propinas dentro dos presídios de Goiás.

Uma reunião na 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Anápolis, na manhã desta quarta-feira (3), discutiu a linha de trabalho da força tarefa.