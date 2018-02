Presídio de Anápolis será inaugurado nesta sexta-feira

O presídio de Anápolis, que começou a ser construído pelo governo estadual em 2013, finalmente será entregue ao sistema prisional amanhã. A obra de cerca de 6 mil metros quadrados era programada para ser entregue em 2014 com a estimativa de gastos de R$ 12,9 milhões, mas ficou paralisada entre 2014 e 2015 por falta de repasses de verbas, e retornou em 2016. Ao todo, o custo final ficou em R$ 19 milhões para o empreendimento de dois pavilhões e 300 vagas. A inauguração será às 8 horas desta sexta-feira (16).

Apesar da entrega amanhã sem nenhum preso ou agente lotado no local, o novo presídio chegou a receber 588 presos entre fevereiro e agosto do ano passado. Os detentos eram da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), de Aparecida de Goiânia, e a transferência para a unidade de Anápolis ocorreu após um motim no dia 23 de fevereiro, quando cinco presos morreram, entre eles o traficante Thiago César de Souza, conhecido como Thiago Topete, líder de uma quadrilha de tráfico de drogas.

Os presos foram levados para Anápolis como uma tentativa do sistema prisional para evitar novas ocorrências dentro da POG. Os detentos, no entanto, foram levados de volta à Aparecida de Goiânia entre junho e agosto. O último transporte ocorreu no dia 8 de agosto do ano passado, com 237 reeducandos. Desde então, o presídio recebeu os últimos detalhes da obra, sem qualquer detento, até ficar pronto para a entrega.

Segundo a Diretoria Geral da Administração Penitenciária (DGAP), ainda não está definido quais são os detentos que serão levados para cumprir pena na nova unidade prisional, o que deve ser definido até a próxima semana. No local, há, além das celas, sala de aula, pátio de sol, área para atendimento psicológico e espiritual, além de galpões e guaritas de segurança.

No geral, "são dois pavilhões de celas cuja capacidade varia de uma a oito vagas, de acordo com a necessidade dos gestores de separar os detentos por nível de periculosidade", segundo a DGAP. Há também área específica de inclusão e exclusão onde será feita a triagem dos detentos, de acordo com resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e, assim, também foi construído um módulo de administração e um ambulatório de saúde.

Este é o segundo presídio entregue pelo Governo de Goiás neste mês. No último dia 9 foi entregue o Presídio Estadual de Formosa, também com 300 vagas. Para este semestre, o governo ainda prevê entregar a unidade prisional de Águas Lindas de Goiás, com a mesma capacidade de vagas, e que já está com cerca de 75% das obras concluídas. No segundo semestre, há a expectativa de finalizar a unidade prisional de Planaltina, com capacidade para 388 presos, e de Novo Gama, com outras 300 vagas. Ao todo, os cinco presídios totalizam R$ 110 milhões em investimentos.