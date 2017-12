Prefeitura vai fazer nova licitação para permissionários no Mutirama

Quiosques fechados, cartazes jogados e sujos, carrinhos de pipoca vazios no meio do caminho e até preços que já devem estar defasados fazem parte da paisagem atual do Parque Mutirama, embora de certa forma vivo, o espaço grandioso no Centro de Goiânia está sem vida. Os permissionários, que ainda têm o direito de administrarem as vendas de comidas e bebidas no local, tê...