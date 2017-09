Prefeitura terá novo sistema de regulação

A compra de um novo software para encaminhar pacientes da rede pública é a aposta da Prefeitura de Goiânia para acabar com as panes do atual sistema de regulação. Desde o mês passado, constantes falhas do programa de computador usado para administrar vagas de internação, exames e consultas provocou o aumento de filas do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo a de pessoas qu...