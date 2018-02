Prefeitura monitora surtos de conjuntivite em três regiões de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) tem monitorado surtos intradomiciliares de conjuntivite em pelo menos três regiões da capital: Leste (área mais crítica), Sudoeste e Noroeste, onde famílias inteiras foram acometidas pela doença e procuraram as unidades de saúde próximas.

O aumento na quantidade de casos foi registrado nos Centros de Assistência Integral à Saúde (Cais) Amendoeiras e Chácara do Governador e no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Novo Horizonte.

A superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Flúvia Amorim, relatou que ainda não possível saber qual o agente que tem circulado pelas regiões da capital. “Pode ser viral ou bacteriana, mas é preciso investigar. Por isso estamos indo às casas das pessoas e realizando a coleta de materiais para saber quais são as causas”, afirmou.

A doença causada por vírus é mais resistente e circula com mais facilidade no ar. Equipes da SMS monitoram pacientes diagnosticados e realizam coleta de material para exames laboratoriais.



Casos de conjuntivite têm sido registrados desde o início do ano em outras cidades goianas, como Caldas Novas que registrou o pior surto de sua história com 2,6 mil casos já notificados do começo do ano até hoje.

Prevenção

Para evitar que a doença se propague, medidas de higiene são fundamentais. Para reduzir as chances de contágio e transmissão, o indicado é higienizar com frequência o rosto e as mãos, usando água e sabonete líquido. Se não for possível, o álcool em gel é uma opção.



Deve evitar coçar os olhos e tocar em objetos, aumentar o intervalo de troca de toalhas ou utilizar materiais descartáveis para enxugar rosto e mãos e não compartilhar produtos de uso pessoal, como maquiagens, por exemplo.



'Quem já está infectado também deve adotar medidas para evitar a transmissão', orienta a superintendente de Vigilância em Saúde da SMS. Além de higienização do rosto e mãos, entre as recomendações também estão evitar frequentar locais com aglomerações de pessoas, como escolas, creches, locais de trabalho, piscinas, academias, bares e clubes, e trocar as fronhas dos travesseiros diariamente.



Durante o período de circulação da doença, diretores e coordenadores de escolas e creches e responsáveis por hotéis, clubes e academias devem ficar atentos e reforçar as medidas de higiene nos locais.



Toda pessoa deve procurar o serviço de saúde em caso de suspeita de conjuntivite para diagnóstico, orientações quanto ao tratamento e controle. Os trabalhadores devem ser afastados do ambiente de trabalho, conforme recomendação médica para o retorno.



Doença

A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, uma membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular (o branco dos olhos) e o interior das pálpebras. Em geral, a doença ataca os dois olhos e pode durar de uma semana a 15 dias.



Traumas, alergias, irritação química (exemplo: protetores solares que com o suor irritam os olhos) e infecções por vírus, bactérias ou fungos são as causas mais frequentes. 'Como as causas mais frequentes são as infeções e alergias, os pacientes que apresentam os sintomas devem procurar o serviço de saúde e evitar a automedicação', destaca Flúvia Amorim.

Veja a nota informativa emitida pela SMS sobre surto de conjuntivite.