Prefeitura de Palmeiras de Goiás cancela a programação de Carnaval

A Prefeitura de Palmeiras de Goiás não vai promover eventos relacionados ao Canaval neste ano. A administração municipal resolveu acatar recomendação da promotoria local para que não fossem utilizados recursos públicos com os eventos.

Para este ano, a Prefeitura preparava festas no lago do município e no Parque Agropecuário, que contaria com três bandas e dois DJs. Os festejos aconteceriam entre os dias 10 e 13 deste mês.

A assessoria de imprensa do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) informou não ter detalhes sobre a recomendação expedida ao município. O POPULAR entrou em contato com a promotoria local e aguarda o envio do documento para atualizar esta nota.