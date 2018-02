Prefeitura de Goiânia pode cobrar IPTU de puxadinhos, diz justiça

O juiz substituto em 2º grau José Carlos Oliveira suspendeu nesta sexta-feira (23) o recurso que impedia a prefeitura de Goiânia de cobrar acréscimo no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do município pelos chamados puxadinhos. O valor que causou dúvidas ao contribuinte e chegou no boleto com vencimento para o dia 20 de fevereiro - e acabou adiado para 9 de março, com desconto - fica mantido até a próxima ordem.

O avaliador acredita que impedir o pagamento do imposto tal como está sendo cobrado pode acarretar “dano grave ou de difícil reparação”, já que o assunto está sendo debatido de forma a causar nas pessoas a dúvida sobre pagar ou não a conta, “gerando a ideia de não obrigatoriedade no pagamento do IPTU referente ao ‘puxadinho’”.

Ele teme permitir “uma avalanche de inadimplência comprometendo o funcionamento da máquina pública municipal”. Admitindo a urgência do caso, ele prefere, porém, aguardar o julgamento do mérito a fim de evitar prejuízos para a administração.