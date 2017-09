Prefeitura de Goiânia nomeia mais de 1400 aprovados no concurso da Educação

A Prefeitura de Goiânia nomeou mais de 1400 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (6).

Segundo a administração pública, o índice de convocados já chega a 80% dos aprovados, com um total de 3.625 profissionais chamados entre os classificados nas vagas e também cadastro de reserva.

Os nomeados vão atuar nas áreas de Artes Visuais, Música, Teatro, Dança, Geografia, História, Matemática, Ciências, Português, Inglês e Educação Física e, para os cargos da carreira administrativa como Assistente Administrativo Educacional, Auxiliar de Atividades Educativas e Agente de Apoio Educacional.