Prefeitura de Goiânia firma convênio para aquisição de nova usina de asfalto

O prefeito Iris Rezende (PMDB) assinou nesta segunda-feira (13) convênio com o Ministério da Integração Nacional para a aquisição de uma nova usina de asfalto para Goiânia. A negociação, intermediada pela senadora Lúcia Vânia, prevê o repasse de R$ 2 milhões, que vão possibilitar a ampliação da produção de massa asfáltica em 120 toneladas/hora.

“Estamos vivenciando um momento muito difícil e essa aquisição vai possibilitar maior eficiência na prestação dos serviços de tapa-buracos, recapeamento e pavimentação de novas vias”, afirmou o prefeito. “Assim que a usina for instalada, poderemos iniciar os trabalhos de pavimentação de todas as vias públicas habitadas que não contam com o beneficio”, disse o prefeito, ao mencionar que hoje são aproximadamente 30 bairros com ruas sem asfalto.

Estrutura

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Fernando Cozzetti, a nova usina será de última geração e ecologicamente sustentável. “Os serviços, além de ampliados, serão realizados de forma mais rápida”, pontuou o secretário.

Ele lembra que o trabalho deixará de ser realizado de forma terceirizada, o que vai gerar uma economia de 40% e os trâmites de conclusão da compra do novo equipamento devem ser concluídos em até 120 dias.