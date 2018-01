Prefeitura de Goiânia envia projeto de revitalização da Praça do Trabalhador ao Iphan

A Prefeitura de Goiânia remeteu nesta semana ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de Goiás o projeto de revitalização da Praça do Trabalhador, no Centro da capital. Alteração está embutida no projeto Leste Oeste, que é a continuidade da Avenida Leste Oeste do Centro até o Jardim Novo Mundo. A superintendente do Iphan em Goiás, Salma Saddi, af...