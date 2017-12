Prefeitura de Aparecida lança aplicativo para receber solicitações de serviços

Os moradores de Aparecida de Goiânia agora podem encaminhar solicitações como limpeza de boca de lobos, tapa buracos e postes sem lâmpadas através do aplicativo Colab. Ele é baixado gratuitamente pelo site Colab.re.

Através do Colab, o morador fotografa o problema e aplicativo envia junto com a imagem a localização da demanda. Assim que o morador envia à solicitação a prefeitura analisa se a demanda é da esfera municipal ou não. Cada requerimento gera um número de protocolo que é acompanhando pela ouvidoria do município.

Ao constatar que a solução do problema compete a prefeitura a solicitação é encaminhada para o setor específico resolver.