Prefeitura cria comissão para regularizar pit dogs

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (22), no Paço Municipal, o Prefeito Iris Rezende estabeleceu a criação de uma comissão para desenvolver um Projeto de Lei para regularizar o funcionamento de pit dogs em Goiânia. Agenor Mariano, titular da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), deve coordenar a comissão juntamente com representantes do segmento, da municipalidade e da Câmara Municipal. A previsão é que o projeto seja enviado para o Legislativo até o fim deste ano.

No último dia 5 de fevereiro, a Prefeitura suspendeu a remoção dos pit dogs na capital. O primeiro caso de remoção começou no primeiro dia deste mês, no Setor Marista. Somente 56 pit dogs, dos 731 cadastrados, estão com a situação documental e tributária em dia, de acordo com informações Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplam). As dívidas de tributação são cerca de R$ 3 milhões, segundo a Secretaria. (Alessandra Rocha é estagiária do Programa de Estágio entre GJC e a PUC Goiás).