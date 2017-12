Prefeitura cancela fogos do réveillon para proteger animais do barulho

Nesta sexta-feira (29), a Prefeitura de Alfenas, em Minas Gerais, fez um comunicado no Facebook informando que não haveria na cidade a tradicional queima de fogos da virada do ano na Praça Getúlio Vargas. O motivo? Acabar com o barulho que prejudica os bichinhos de estimação.

De acordo com o Jornal Estado de Minas, a prefeitura havia feito uma licitação de R$ 50 mil para comprar os fogos de artifício, mas optou por não concluir a compra e economizar o valor. A atitude recebeu vários elogios, mas também algumas críticas. O prefeito da cidade, Luiz Antônio da Silva (PT), se justificou informando ter se sensibilizado com o pedido das associações protetoras de animais e cancelou o evento de última hora.

Sem a queima de fogos, a festa de réveillon da cidade contará com som mecânico e iluminação de Natal na praça.