Prefeitura anuncia novo sistema para exames

A Prefeitura de Goiânia anunciou ontem um novo sistema de agendamento de exames e procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O início do novo modelo está prevista para a próxima segunda-feira e tem o objetivo de acabar com as filas do “chequinho” Se acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os usuários que buscarem o agendamento serão ...