Prefeita é acusada de matar jornalista desviando dinheiro dos cofres públicos para pagar assassino

A prefeita de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, foi presa como a principal suspeita na morte do jornalista Maurício Campos Rosa, de 64 anos. Maurício era dono do jornal "O Grito" que é distribuído gratuitamente na região.

De acordo com a Folha de São Paulo, as investigações da Polícia Civil apontam que a prefeita Roseli Ferreira Pimentel (PSB) desviou R$ 20 mil dos cofres públicos para pagar o assassino. O dinheiro, segundo as autoridades, foi retirado da Secretaria da Saúde.

Com isso, além de ser acusada pelo homicídio, a prefeita também foi indiciada pelo crime de peculato devido ao uso de dinheiro público. Roseli está presa preventivamente desde a última quinta (7). Outras três pessoas também foram presas na última na última semana sob suspeita de participação na morte do jornalista.

Maurício foi morto com quatro tiros em suas costas e um na nuca quando saía da casa de um amigo, à noite, em agosto do ano passado.