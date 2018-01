Posto de combustíveis é acionado por fraudar venda de etanol aos consumidores

Os responsáveis pelo Posto Santo Expedito, localizado localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Leste Universitário de Goiânia, foram acionados por fraudarem a quantidade de combustíveis comercializados aos consumidores. Foi constatado que uma das bombas do estabelecimento possuía um dispositivo que indicava a venda de etanol até 10% a mais do que era efetivamente entregue.

A autora da ação, promotora de Justiça Maria Cristina de Miranda, pede a condenação da empresa em restituir o valor integral pago em combustível etanol a cada consumidor que comprovar, por meio de nota fiscal, a compra do produto no posto nos anos de 2016 e 2017, período em que ocorreu a fraude eletrônica. Ela também quer que a empresa seja condenada a pagar o montante de R$ 100 mil por danos morais coletivos. O valor, conforme a ação, deverá ser revertido ao Fundo Municipal de Direitos do Consumidor e ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

O POPULAR tentou contato com os responsáveis pelo Posto Santo Expedito pelo número de telefone disponibilizados na Internet, mas as ligações não foram atendidas.

Fraude

A fraude no estabelecimento foi constatada no ano passado depois que uma equipe composta por policiais civis e servidores do Inmetro, Ipen, Polícia Técnico Científica e da ANP esteve no local para ministrar um curso de fraude eletrônica de bomba de combustível.

De acordo com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), no decorrer do treinamento, foi encontrado um chip no cabo flat de uma das bombas, que tinha a função de alterar a quantidade de produto fornecido, o que foi comprovado por laudo pericial da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor.

Posteriormente, análise do Inmetro apontou também que a medição do combustível etanol da bomba adulterada apresentava erro de volume de 10%, ou seja, 20 vezes maior que o erro máximo admitido pelo órgão fiscalizador.

Na avaliação dos especialistas, o posto possuía ainda um mecanismo de segurança contra a fiscalização dos peritos, permitindo que o mecanismo de fraude fosse desligado no momento de qualquer fiscalização e o religasse quando oportuno.

(Com MP-GO)