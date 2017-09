Portador da Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave, Isaac morre em Goiânia

O pequeno Isaac Lima de Sousa, de 1 ano e nove meses, portador da Síndrome da Imunodeficiência Combinada Grave (SCID), morreu por volta das 3h da madrugada desta segunda-feira (11), na UTI do Hospital da Criança, em Goiânia. As causas da morte são várias causas, Insuficiência respiratória, Hipoplasia medular e Desnutrição proteico-calórica.

Isaac é irmão de Davi, de 4 anos, que também tem a SCID, só que no caso de Isaac não houve compatibilidade com o potencial doador de medula óssea, o irmão mais velho, João Gabriel, de 11 anos, que doou para Davi.

A mãe dos meninos, a cabeleireira Aline Siqueira Lima, de 35 anos, estava em Curitiba (PR), com Davi, quando recebeu a notícia da morte de Isaac. "Estava com o Davi na esperança que ele (Isaac) viesse para tratamento aqui", disse Aline. Em seu perfil, no Facebook, ela apenas postou uma imagem de luto.

O local e o horário do velório e do sepultamento ainda não foram informados pela família.