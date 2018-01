Por desconfiar de transmissão de HIV, mulher mata o marido e esconde corpo em mala

Uma mulher de 43 anos foi presa na noite dessa sexta-feira (26), após ser flagrada transportando o corpo do marido dentro de uma mala, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Policiais do 14º BPM (Bangu) foram informados de que uma moradora da comunidade de Antares saiu de casa levando carregando uma mala, o corpo de um homem. Em seguida, ela pegou um trem e desembarcou na estação de Magalhães Bastos, sendo abordada por um policial do exército na Avenida Duque de Caxias. As informações são do jornal Extra.

A suspeita foi identificada como Silvia Cristina Barcelos da Mota. Em depoimento, ela confessou que matou o companheiro Jair Isidorio, de 68 anos, depois de desconfiar que ele tivesse lhe transmitido o vírus HIV.

Ainda de acordo com o jornal, Silvia contou que deu tranquilizantes para o marido e esperou que ele estivesse desacordado para estrangulá-lo com um fio de TV.

A mulher foi transferida para a Secretária de Administração Penintenciária (Seap).