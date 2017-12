POPULAR é vencedor do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo com reportagem especial do Césio 137

Em setembro deste ano, o POPULAR realizou um projeto multiplataforma com a intenção de resgatar as memórias do maior acidente radiológico do planeta, mostrar os efeitos da tragédia três décadas depois do ocorrido e as lições que ficaram para evitar novos desastres.

O projeto “30 anos do pesadelo azul”, com produção dos repórteres Galtiery Rodrigues, Rogério Borges e Carla Borges, ficou em 1° lugar no 34º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na categoria “Reportagem”, que teve 57 inscritos.

A premiação, concedida pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS), com o apoio da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio Grande do Sul (ARFOC/RS) e da ARFOC/Brasil, existe desde 1984 e busca estimular o trabalho dos profissionais do jornalismo na denúncia de violações e na vigilância ao respeito aos Direitos Humanos.

Confira a lista dos premiados:

CATEGORIA REPORTAGEM

1º Lugar: GALTIERY RODRIGUES

ROGÉRIO BORGES

CARLA BORGES

Título: 30 ANOS DO PESADELO AZUL

O Popular – Goiânia/GO - 10/09/2017

2º Lugar: HUDSON CORRÊA

SÉRGIO GARCIA

Título: A VIOLÊNCIA NAS FAVELAS DO RIO -Crônica do RJ - A vida debaixo de balas.

Revista Época Rio de Janeiro/RJ - 16 à 21/10/2017

3º Lugar: RODRIGO LOPES

CARLOS ROLLSING

Título: RS NA MIRA DA CIA

ZERO HORA – Porto Alegre/RS - 18 + 19/02/ e 20 + 21/05/2017

O prêmio será entregue no dia 11 de dezembro, no auditório da OAB/RS, em Porto Alegre.

Clique aqui e acesse o especial sobre os 30 anos do maior acidente radiológico do mundo ocorrido em Goiânia.