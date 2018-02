A manhã desta quarta-feira (21), já começou com muito trânsito intenso em diversos pontos de Goiânia. O motorista enfrenta lentidão na Avenida Maurício Gomes Ribeiro, na Vila Novo Horizonte.

Já perto da Avenida Milão, no Jardim Europa, o tráfego de veículos está pesado por causa de caminhões estacionados na via. A Avenida T-10, no Setor Bueno, apresenta congestionamento nos dois sentidos, nas proximidades do Goiânia Shopping.