Pontos críticos serão analisados

Se até o final do período chuvoso o Paço não conseguir resolver o problema da verba para a revitalização da Marginal Botafogo, o serviço a ser feito será o acompanhamento do poder público, especialmente nos dias de chuvas fortes, com a interdição emergencial dos locais que demonstrarem os problemas. O secretário Fernando Cozzetti, no entanto, afirma que tem um plano B ...