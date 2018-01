Ponte sobre o Rio Anicuns é liberada

A ponte sobre o Rio Anicuns na Avenida Marechal Rondon, no Setor São Luiz, em Goiânia, no sentido para quem segue para o Setor Urias Magalhães, foi liberada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra). Na última sexta-feira (5), o ponto foi interditado por conta de uma erosão. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que o procedimento realizado no local foi de reforço da proteção e das encostas com blocos de concreto.

O local já foi interditado outras duas vezes em novembro do ano passado. No dia 1º, após uma forte chuva, a ponte ameaçou cair quando um dos lados dela apresentou rachaduras. A pista chegou a ser completamente interditada para realização de obras.

Pouco tempo depois da intervenção, no dia 5 de novembro, a via foi novamente interditada por risco de desabamento após um alagamento do trecho. A Defesa Civil explicou, à época, que houve um afundamento do piso, porque a massa asfáltica recém-colocada não estava seca.

Desta vez, a Prefeitura diz que os problemas ocorreram no outro lado da ponte. “Anteriormente o mesmo trabalho foi realizado do outro lado da ponte. Trata-se de um serviço de prevenção e que dará segurança aos motoristas na trafegabilidade dos carros que passam pelo local”, confirmou o Paço.