Ponte sobre o Rio Anicuns é interditada novamente

Atualizada às 21h55 - 05/01/2018

A ponte sobre o Rio Anicuns na Avenida Marechal Rondon, no Setor São Luiz, em Goiânia, está sendo interditada no início da noite desta sexta-feira (5) por conta de uma erosão.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra) e da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) estão no local para fechar o acesso.

De acordo com a Seinfra, a erosão não foi no mesmo local que ocasionou a interdição em novembro do ano passado, mas na outra cabeceira da ponte. A previsão do órgão municipal é que a ponte será liberada já nesta segunda-feira (8).

A assessoria de imprensa da SMT informou que o desvio de alternativa para a travessia da ponte seria estabelecido na noite de ontem, pois a prioridade inicial foi a interdição da rota. No entanto, a pasta ressaltou que deveria ser o mesmo caminho que houve durante a outra interdição, no ano passado.

Para quem segue no sentido Fama-Urias Magalhães, as alternativas são desviar o caminho para a Avenida Goiás Norte, passando pelo Setor Criméia Oeste, ou seguir pela Vila Santa Helena e Vila São José, seguindo via Morro do Além. No sentido contrário, as mesmas rotas são as melhores saídas para evitar a ponte do Córrego Anicuns.

Histórico

O mesmo ponto já foi interditado outras duas vezes no final de 2017. No dia 1º de novembro, após uma forte chuva, a ponte ameaçou cair quando um dos lados dela apresentou rachaduras. A pista chegou a ser completamente interditada para realização de obras.

Pouco tempo depois da intervenção, no dia 5 de novembro, novamente a via foi interditada por risco de desabamento após um alagamento do trecho. A Defesa Civil explicou, à época, que houve um afundamento do piso porque a massa asfáltica recém-colocada não estava seca.