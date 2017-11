Por meio de uma denúncia, policiais militares (PM) chegaram até um lote em Luziânia e encontraram no interior dele diversos pés de maconha que, após serem pesados, totalizaram 1,6 tonelada. O caso aconteceu na última quarta-feira (15) no bairro Santa Fé.

Com a confirmação da denúncia, os PMs encaminharam o dono do lote e as plantas para o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado.