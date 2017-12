Policial fica gravemente ferido em acidente com viatura em Itumbiara

Um policial sofreu um ferimento grave no braço após um acidente com a viatura do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar (PM), na manhã desta sexta-feira (8), em Itumbiara.

De acordo com a TV Anhanguera de Itumbiara, três policiais estavam levando dois homens que roubaram celulares para a delegacia quando por volta das 11h, a viatura capotou em uma curva. O braço de um dos policias ficou preso embaixo do veículo e foi levado para o Hospital Municipal, mas pode ser transferido para uma unidade de saúde de Goiânia.

Os outros ocupantes da viatura também foram encaminhados para o hospital, mas estão bem.