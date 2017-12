Policial Civil acusado de matar jovem com tiro na pecuária vai a julgamento em Goiânia

Atualizada às 11h53.

Está em andamento o julgamento do policial civil Levy Moura de Sousa, denunciado pelo homicídio qualificado pela morte de Luan Vitor de Oliveira Souza, 20 anos, durante o show do cantor Lucas Lucco, no Parque Agropecuário de Goiânia, em maio de 2013. O julgamento ocorre no salão do Tribunal do Júri, no prédio do Tribunal de Justiça, no Setor Oeste, em Goiânia.

Antes do início do júri, presidido pelo juiz Lourival Machado da Costa, o advogado do acusado, Thales José Jaime considerou absurdo seu cliente ter sido levado a júri popular. "Espero que ele seja absolvido". Segundo o advogado, o policial civil foi vítima de uma gangue que fazia um arrastão na pecuária.

A mãe da vítima, Hilma Ramos de Oliveira, está no tribunal. Ela considera uma afronta o argumento da defesa. Familiares e amigos de Luan vestem camisetas com sua fotografia pedindo justiça. Colegas do policial civil também assistem ao julgamento. Todas as testemunhas, de acusação e de defesa, foram dispensadas.

Levy Moura está há 16 anos na Polícia Civil. Ele responde em liberdade pela acusação do crime. Na época ele estava lotado na Denarc, hoje está no gabinete da diretoria geral da Policia Civil. Neste momento, a acusação faz sua explanação a respeito do episódio.

O representante do Ministério Público reconheceu que todos os depoimentos do acusado guardam coerência e que na reprodução simulada dos fatos peritos do Instituto de Criminalista concluíram que não tinha como o acusado distinguir se Luan Vitor seria um agressor ou apenas um curioso. "Nós temos aqui um quadro de legítima defesa". Já a assistência da acusação, o advogado Thiago Felipe, manteve a tese de homicídio. Embora denunciado por homicídio duplamente qualificado, o policial civil está sendo julgado por homicídio simples porque o magistrado retirou as qualificadoras e o MP não recorreu.