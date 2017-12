Policial civil é absolvido por morte de jovem na pecuária de Goiânia

Por unanimidade o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Goiânia absolveu nesta segunda-feira (04) o policial civil Levy Moura de Sousa, 42 anos, pela morte do estudante Luan Vitor de Oliveira Souza, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 18 de maio de 2013 durante um show do cantor Lucas Lucco, no Parque de Exposições Agropecuárias, na capital. A defesa alegou que o...