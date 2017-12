Policial acusado de matar rapaz de 20 anos durante show de Lucas Lucco em Goiânia é absolvido

O policial civil Levy Moura de Sousa, acusado de matar Luan Vitor de Oliveira Souza, de 20 anos, com um tiro durante o show do sertanejo Lucas Lucco na pecuária de Goiânia, foi absolvido, nesta segunda-feira (04), durante o júri popular, no Fórum do Setor Oeste, em Goiânia.

Segundo o Tribunal de Justiça (TJ), o conselho de sentença entendeu que a ação do PC foi em legitima defesa. O caso aconteceu em maio de 2013. O crime foi registrado por câmeras de segurança. No vídeo, é possível ver três pessoas brigando no evento e em seguida o jovem aparece baleado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.