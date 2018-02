Policiais vão fazer ronda nos ônibus

A partir de agora, policiais militares também vão atuar dentro dos ônibus do transporte coletivo, além dos terminais. Operação lançada nesta sexta-feira (23) tem como objetivo reduzir a criminalidade que vem sendo registrada no trajeto de quem usa o transporte coletivo, especialmente no Eixo Anhanguera. A ação prevê que pelo menos 30 viaturas façam o monitoramento e a prevenção d...