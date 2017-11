Polícias Militar e Civil vão apurar ação que resultou na morte de refém e ladrão em Senador Canedo

O delegado Matheus Noleto conduzirá o inquérito que investigará a materialidade e autoria do tiro que matou o auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, 31 anos, neste sábado (25), em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, as armas utilizadas na ocorrência foram recolhidas e um sargento da Polícia Militar já foi ouvido.

Um inquérito policial militar também foi instaurado, na manhã desta segunda-feira (27), para apurar todas as circunstâncias da ocorrência. “O prazo de conclusão é de 40 dias”, explicou o Tenente Coronel e assessor de Comunicação Social da Polícia Militar, Marcelo Granja.

Tiago estava na chácara onde morava junto com a família quando um adolescente invadiu a residência, roubou o carro da vítima e o levou junto como refém dirigindo um VW/Gol, de cor branca. O local já tinha sido invadido pelo jovem junto com outro homem na sexta. Na ocasião, a dupla levou o carro de um parente do auxiliar.

Em entrevista à TV Anhanguera, a esposa de Tiago Rovena Gonçalves contou que logo após o roubo avisou a polícia através do 190 e forneceu as características físicas do adolescente e do auxiliar, que segundo a mulher são bem diferentes. Um cerco foi montado pela polícia em um ponto movimentado da cidade.

Em nota assessoria da PM, informou que os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. O adolescente morreu no local. Já Tiago foi socorrido pelos policiais, colocado dentro de uma viatura e levado para uma unidade de pronto atendimento. No entanto, no caminho o veículo bateu em um poste. Uma ambulância foi acionada e resgatou Tiago, mas ele já chegou morto ao hospital.

Vídeo:

Em um vídeo de celular, o adolescente aparece morto no chão quando tiros são disparados. Antes dos disparos, um policial entra no carro e em seguida ocorrem os tiros. Outro policial que está passando em frente ao veículo se assusta e chega a se abaixar para não ser atingido pelos estilhaços. “Provavelmente o vídeo será anexado aos autos e fará parte da investigação”, concluiu o assessor da PM.