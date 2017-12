Polícias e Bombeiros realizam força-tarefa em busca de cabeleireira desaparecida em Inhumas

Familiares e amigos estão à procura de informações que levem ao paradeiro de Lorraine Fernandes, de 32 anos. A cabeleireira sumiu após sair de uma agência bancária em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia, na tarde da última terça-feira (26). Uma força-tarefa também foi implementada pelas Polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros para ajudar nas buscas.

O carro que a cabeleireira estava foi encontrado abandonado e com uma marca de disparo de arma de fogo na porta do passageiro em uma estrada e somente o celular de Lorraine foi levado.

Segundo a amiga Mirelly Miranda, de 19 anos, o caso já foi registrado na Polícia Civil. “O delegado ainda não passou nada. A investigação está sob sigilo”, disse.

Mirelly contou ainda que a cabeleireira é uma pessoa sossegada e desconhece que ela tenha inimizades. “Ela é muito tranquila. Está casada há cerca de um mês e o marido está ajudando nas investigações”, afirmou.

O delegado Bruno Costa e Silva, responsável pelo caso, informou ao O Popular já instaurou um inquérito para apurar o desaparecimento de Lorraine. “Também estamos com uma ação integrada com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para a realizar as buscas. Solicitamos as perícias necessárias e estamos ouvindo testemunhas e pessoas próximas de Lorraine. No mais, não podemos passar mais informações”, relatou.

A reportagem tentou contato com o marido da cabeleireira, o comerciante Marcos Wagner Medeiros, de 39 anos, mas ele não atendeu aos telefonemas. À TV Anhanguera, ele comentou que recebeu a última mensagem da esposa na terça-feira, às 13h02, falando que estava voltando da agência bancária e depois disso não recebeu mais notícias dela.