Polícia prende traficante mais procurado do Rio de Janeiro

A policia prendeu na manhã desta quarta-feira,6, o traficante Rogério Avelino dos Santos, Rogério 157, na Favela do Arará, zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi o responsável pela guerra do tráfico na Rocinha e lidera parte do tráfico na comunidade.

Rogério 157 foi preso durante ação das Forças de Segurança e encaminhado para a Cidade da Polícia Civil onde será ouvido pelos investigadores.

Um efetivo de 2,9 mil homens das Forças Armadas, membros das polícias Civil, Militar e Federal, participam da operação realizada nesta quarta-feira nas comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará/Mandela, na zona norte do Rio de Janeiro.

Esta é mais uma ação do Plano Nacional de Segurança Pública, projeto lançado no começo de 2017 pelo Governo Federal que, entre outros objetivos, foca no combate ao crime organizado.

O espaço aéreo local está controlado, com restrições dinâmicas para aeronaves civis nas áreas aos setores de atuação das Forças Armadas. Não há interferência nas operações dos aeroportos.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou em nota o bloqueio total da Rua Visconde de Niterói, na altura da Mangueira, para facilitar as ações das Forças de Segurança na região. O comunicado também alerta que o desvio do tráfego segue pela Radial Oeste. Outras vias ainda podem sofrer interdições.

Pelas redes sociais, o canal do Disque-Denúncia Rio, reforçou o pedido para a população ajudar os oficiais com informações sobre irregularidades e divulgou fotos de traficantes que são alvos da operação. Denúncias podem ser feitas pelo telefone (021) 2253-1177, WhatsApp (21) 988496099, e pelo aplicativo "Disque Denúncia RJ"; disponível nas lojas virtuais Google Play e Apple Store. O anonimato é garantido.