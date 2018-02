Polícia prende grupo que praticava assaltos e tentava vender carro roubado

Um casal foi preso na noite de ontem (10) no setor Jardim Europa em Goiânia. Os dois são suspeitos de assaltar estabelecimentos comerciais. O homem confessou ter roubado um veículo, que estaria em um shopping no setor Serra Dourada em Aparecida de Goiânia.

Uma dupla, que também estaria relacionada ao roubo do carro, foi flagrada pela Polícia Militar no centro comercial. Um deles se identificou como receptador e confessou que receberia R$500 para levar o veículo roubado a seu destinatário. O outro integrante da dupla, que era quem pagaria o valor ao outro suspeito, entrou em confronto com os policiais e foi morto a tiros no local.

Duas armas de fogo foram apreendidas e todo o material roubado foi recuperado.